Google şimdi de dışarıda tuvalet arama derdine çözüm sunuyor

Google artık uygunsuz bir zamanda acilen tuvalet bulmaya ihtiyaç duyulduğunda da başvurulan ilk adres olacak.

Günlük hayatta hepimizin muzdarip olduğu bu probleme çözüm sunan uygulama Hindistan‘da başlatıldı. Bu gelişmenin temelinde Google ve Hindistan hükümeti arasında yapılan anlaşma yer alıyor. Hindistan’da genelde bu tarz ihtiyaçlar açık havada gideriliyor. Bu da hijyen açısından büyük sıkıntılara neden oluyor. Google Maps‘e eklenen bu yeni hizmet sayesinde ülkede açık alanların temizlenmesi amaçlanıyor. Uygulamanın ilerleyen zamanlarda umumi tuvaletin temizliğinden, ücretli olup olmadığına kadar her türlü bilgiyi barındırması bekleniyor.

Henüz bu uygulamanın diğer ülkelerde de kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak umumi tuvaletlere dair bu tarz bilgilendirmeler Hindistan dışındaki ülkelerde de yararlı olabilir.