Google, SoundCloud’un peşinde

İnternet üzerinden şarkı paylaşımı konusunda akla gelen ilk isimlerden biri olan ve özellikle de bağımsız grupların yayılmasında büyük önem arz eden SoundCloud, son dönemlerde maddi anlamda zor bir zamandan geçiyor. İddialara göre Google, yüksek bir teklifle SoundCloud’u bünyesine katmak istiyor.

Geçenlerde SoundCloud Go isimli ücretli üyelik sistemini kullanıma sunan SoundCloud, buradan istediği talebi göremedi. Ücretli üyelik işin içine girince Spotify gibi ünlü müzik servisleriyle rekabet etmek durumunda kalan SoundCloud, haliyle istediğini alamadı. Hatta Spotify bir dönem SoundCloud’u almaya niyetlenmiş ancak bu hayalleri suya düşmüştü. Son iddialara göre Google, 500 milyon dolara SoundCloud’u bünyesine amaçlıyor. Söylentilerin detaylarına bakılırsa SoundCloud’u satın almak isteyen birkaç firma bulunuyor ancak bu isimler arasında Google ön plana çıkıyor. SoundCloud ve Google’dan herhangi bir açıklama gelmezken yakın zamanda satın alımın netliğe kavuşması bekleniyor.