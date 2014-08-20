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Android Uygulaması
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Google’ın 360 derece panoramik fotoğraf çekme uygulaması Photo Sphere, iOS için yayınlandı [Video]

Google’ın geçtiğimiz yıl Android cihazlar için indirmeye sunduğu 360 derece panoramik fotoğraf çekme uygulaması Photo Sphere şimdi de iOS platformuna merhaba diyor.

Günümüzde artık birçok akıllı telefonda var olan panoramik fotoğraf çekme fonksiyonunu bir adım ileriye taşıyan Google, Photo Sphere ile 360 derecelik görüntüler yakalanmasına imkan sağlıyor. Telefonunuzu sabit şekilde tutup kendi etrafınızda belirli aralıklarla dönerek çektiğiniz kareleri derleyen yazılım, bunları akıllı algoritmasıyla uygun formlarda birleştiriyor. Ayrıca telefonunuzu aşağıya ya da yukarıya kaydırarak çekeceğiniz açılı görseller de eklendiğinde küre şeklinde 360 derece panoramik fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. Photo Sphere ile kullanıcıların Google Maps’in “Sokak Görünümü” özelliğine katkıda bulunmasını sağlayan firma, böylelikle resmi çekim araçlarının giremediği noktalardan da panoramik görüntü elde edebiliyor. Üstelik uygulama kapsamında hazırlanan içerikleri dilerseniz herkese açık şekilde paylaşabilir ya da diğer üyelerce yüklenen fotoğraflara göz atabilirsiniz.

VİDEO

Photo Sphere Camera

FİYAT
iOS: Ücretsiz
Android: 0,99 dolar

BOYUT
iOS: 18,7 MB
Android: 16 M

YÜKLEMEK İÇİN
iOS
Android

*Uygulama fiyatları değişiklik gösterebilir.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

photosphere-1

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YORUMLAR
  • Mustafa

    Iphone’ da aplikasyonu kullanmak neredeyse imkansız. Fotoğraf çekerken 2-3 kare sonrası, kendi kendine kapanıyor.

  • Osten

    Kendi platformunda ücretli iken rakip platformda ücretsiz oluşunu anlayamadım.

  • Falan Filan

    iphone 6s plus a indirdim. cihaz desteklenmiyor uyarısı veriyor

  • mmmm

    aynen

iphone7plus
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