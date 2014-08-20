Google’ın 360 derece panoramik fotoğraf çekme uygulaması Photo Sphere, iOS için yayınlandı [Video]

Google’ın geçtiğimiz yıl Android cihazlar için indirmeye sunduğu 360 derece panoramik fotoğraf çekme uygulaması Photo Sphere şimdi de iOS platformuna merhaba diyor.



Günümüzde artık birçok akıllı telefonda var olan panoramik fotoğraf çekme fonksiyonunu bir adım ileriye taşıyan Google, Photo Sphere ile 360 derecelik görüntüler yakalanmasına imkan sağlıyor. Telefonunuzu sabit şekilde tutup kendi etrafınızda belirli aralıklarla dönerek çektiğiniz kareleri derleyen yazılım, bunları akıllı algoritmasıyla uygun formlarda birleştiriyor. Ayrıca telefonunuzu aşağıya ya da yukarıya kaydırarak çekeceğiniz açılı görseller de eklendiğinde küre şeklinde 360 derece panoramik fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. Photo Sphere ile kullanıcıların Google Maps’in “Sokak Görünümü” özelliğine katkıda bulunmasını sağlayan firma, böylelikle resmi çekim araçlarının giremediği noktalardan da panoramik görüntü elde edebiliyor. Üstelik uygulama kapsamında hazırlanan içerikleri dilerseniz herkese açık şekilde paylaşabilir ya da diğer üyelerce yüklenen fotoğraflara göz atabilirsiniz.

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Photo Sphere Camera FİYAT

iOS: Ücretsiz

Android: 0,99 dolar BOYUT

iOS: 18,7 MB

Android: 16 M YÜKLEMEK İÇİN

iOS

Android *Uygulama fiyatları değişiklik gösterebilir.

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