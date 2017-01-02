Google’ın korsan içerikle mücadelesinin 2016 bilançosu

Arama motoru dendiğinde akla gelen ilk isim olan Google, omuzlarında bu büyük popülerliğin sorumluluğunu taşıyor. Hak sahipleri sık sık Google’ın kapısını çalarak bazı içerikleri aramalardan kaldırmasını istiyor. Google da bu istekleri titizlikle değerlendirerek gerekirse bazı linkleri kaldırıyor. İşte Google’ın korsana karşı bu mücadelesinin 2016’da nasıl bir sonuç verdiği ortaya çıktı.

Belirtilenlere göre Google, sadece 2016 yılı içerisinde 900 milyonda fazla korsan içerik barındıran siteyi arama listelerinden kaldırmış durumda. Bu rakamın 2015 yılına göre yüzde 100 oranında artmış olduğu ifade ediliyor. Arama sistemi üzerinde devamlı olarak düzenlemeler yapan Google, yasadışı bir şekilde ve hak sahiplerinin izni olmadan paylaşılan korsan içerikleri aramalarda aşağılara itmek için elinden geleni yapıyor. Haftalık 20 milyon linkin düzenli olarak kaldırıldığı belirtiliyor. 2017 yılında söz konusu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.