Google’ın yeni akıllı saatleri resmen onaylandı

Uzun bir süre önce Google’ın kendi akıllı saatlerini geliştirmek istediği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Pixel serisiyle hem bilgisayar tarafında hem de akıllı telefonlar cephesinde kendi cihazlarını piyasaya süren Google’ın akıllı saat pazarında da yer alacağı söylenmişti. Google nihayet bu iddiaları doğruladı.

The Verge’e konuşan Android Wear’ın üst düzey ismi Jeff Chang, 2017 yılında Android Wear’lı iki adet akıllı saatin geliştirildiğini açıkladı. 2017’nin başlarında piyasaya sürüleceği belirtilen saatlerle ilgili herhangi bir teknik detaydan bahsedilmezken saat üzerinde ne Google ne de Pixel imzasının bulunacağı ifade edildi. Bunun yerine cihazı üreten markanın logosunun cihaz üzerinde bulunacağı dile getirildi. Android Wear 2.0 ile kutudan çıkması beklenen cihazların hangi firma tarafından geliştirileceği bilinmiyor. LG, Motorola vb. birçok firma akıllı saat piyasasından en azından bir süreliğine uzaklaşmış olması, geliştiricinin kim olacağı konusunu daha gizemli hale getiriyor. HTC’nin uzun süredir akıllı saat üzerinde çalıştığı düşünülürse bahsi geçen saatlerin HTC’den gelmesi ihtimaller dahilinde bulunuyor. Saatler ilgili detayları öğrenmek için birkaç ay daha sabretmek gerekiyor.