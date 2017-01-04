Görme engellilere gerçek zamanlı sesli destek sunan akıllı gözlük [Video]

Görme engelliler bastonla veya rehber köpek sayesinde bir yerden başka bir yere ulaşım sağlayabiliyor. Ancak bazen bunlar da yeterli olmuyor ve gitmek istenen yere ulaşmak çok zor hale geliyor. Aira isimli bu yardımcı akıllı gözlük sayesinde görme engelliler sesli yönlendirmeyle gidecekleri yere rahat ve güvenli bir şekilde ulaşıyor.

Google Glass’a benzer yapıda olan gözlüğün üst kısmında bir adet kamera ve mikrofon yer alıyor. Gözlüğün sağ tarafına dokunulduğunda anında bir yardımcı kişiyle bağlantı kuruluyor. Görme engelli şahsın konum bilgisine ve kamera görüntüsüne ulaşan yardımcı, gitmek istenen yere göre yönlendirme yapıyor. Hangi yoldan yürüyeceğini, hangi metroya bineceğini ve hatta metroda hangi koltuğun boş olduğunu bile söyleyen asistan sayesinde engeller rahatlıkla aşılmış oluyor. Üç ayrı paket olarak satışa sunulan gözlüğe 300 dolar verilerek 750 dakika, 1.000 dolara 3.000 dakika ve 2.500 dolara 10.000 dakika hizmet alınabiliyor. Aira’nın nasıl çalıştığına haberin girişindeki videodan göz atabilirsiniz.