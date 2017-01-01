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Göz banyosu tadında özel yapım Porsche Cayman

01 Ocak 2017

Hali hazırda fazlasıyla dikkat çekici olan bir Porsche nasıl daha dikkat çekici hale getirilir?

Otomobil üreticilerin tasarım ve konsept çalışmalarının yanı sıra, bağımsız tasarımcıların kağıt üzerindeki etkileyici projelerine çok sık olmasa da denk geliyor. Bahsettiğimiz bu tasarımlar kağıt üzerinde bile fazlasıyla etkileyiciyken ortaya çıkan projeleri sokaklarda görme hayali bile bazılarımızı heyecanlandırmaya yetebiliyor. Lakin sizinle paylaşmakta olduğumuz özel tasarım son zamanların gerçeğe dönüştürülmüş en iyilerinden birisi olabilir.

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Standart Porsche Cayman üzerine geliştirlen gerek iç özellikle dış tasarımdaysa araca baktıkça bakasımızı getiren bodykit modifikasyonunda araca sürüş dinamiği olarak yeni bir boyut getiren komponentler mevcut. Gövde kısmında ön spoiler başta olmak üzere yan eteklerden devam eden ve arkada tasarımı tamamlayan bir difizörle karşılaşıyoruz. Aracın genişlik değerlerinde artış sağlayan çamurlukların genişletilmesiyle birlikte yere yakın ve oldukça geniş bir otomobil profili oluşuyor. Rotiform marka jantlarla birlikte yeni bir egzoz sisteminin görev yaptığı özel yapım Cayman’ın içerisinde Recaro yarış koltuğu yer alıyor.

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