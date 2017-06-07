GTA V’in en tehlikeli silahıyla tanışın: Stres çarkı [Video]

Stres çarkı çılgınlığı tüm hızıyla sürüyor. Fakat özellikle internette stres çarklarına karşı büyük bir nefret ortamı oluşmuş durumda. Öyle ki bir kullanıcı stres çarkı GTA 5’in içerisine silah olarak ekledi ve GTA dünyası içerisindeki insanlar bile stres çarkından pek de memnun kalmadı.

jedijosh920 isimli mod yapımcısının geliştirdiği GTA modu, stres çarkının oyun karakterlerinin bile psikolojisini kötü yönde etkilediğini gösteriyor. Yayınlanan videoda oyunda yönettiğimiz karakterlerden biri olan Franklin’in stres çarkı ile şehrin sokaklarında dolaştığını görüyoruz. Franklin’in elinde stres çarkını gören herkes bir anda kaçışmaya başlıyor ve şehirde küçük çaplı bir kaos ortamı oluşuyor. Polisler stres çarkını gördüğünde ise hemen silahlarına davranıyor ve Franklin’i gözaltına alıyor. Stres çarkı modunun el bombası üzerine yapıldığı ve oyundaki karakterlerin bu nedenle aşırı tepkiler verdiği söylense de ortaya oldukça komik ve eğlenceli bir görüntünün çıktığını söylemek mümkün.

Bu keyifli mod internet üzerinde ücretli olarak indirilmeye sunulmuş durumda. Patreon sitesine üye olanlar ve 5 dolarlık destek verenle moda erken erişim sağlayabiliyor. Gelecekte uygulamanın herkese açık şekilde indirmeye sunulacağı belirtiliyor. Modun nasıl çalıştığını göz atmak isterseniz haberin görselinden ilgili videoya ulaşabilirsiniz.