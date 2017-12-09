Günün haberi: Apple, Shazam’ı satın mı alıyor?

Dünyanın ilk bir trilyon dolarlık şirketi olmak isteyen teknoloji devi Apple, bugün hiç ama hiç beklenmedik bir haber ile gündeme geldi. Zaman zaman ufak firmaları satın alan şirket, bu sefer gözünü Shazam‘a dikmiş görünüyor.



TechCrunch’da yer alan habere göre Apple, müzik tanımlama noktasında görev yapan Shazam’ı satın almış durumda. Resmi olarak pazartesi günü açıklanacağı belirtilen işlem gerçekten büyük bir sürpriz oluşturmuş görünüyor. Daha önce hiç sızıntının gelmediği bu hamle, gerçekten iyi saklanmış duruyor. Dinlenilen müziğin kime ait olduğunu ve ismini öğrenmek için görev yapan en iyi uygulamalardan Shazam, gelişmiş bir ses algılama teknolojisi kullanıyor. Şirketi satın alma amacının platformdan çok arka plandaki bu teknoloji olduğu düşünülen Apple, biliyorsunuz kendi müzik servisine de sahip. Eline geçecek altyapıyı Music platformuna ekleme ihtimali de bulunan teknoloji devinin, satın alma için ne kadar ödediği ise henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklar 400 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığını belirtiyor ancak bunun düşük olduğunu söyleyenler de bulunuyor. Şirketin en son büyük satın alması Beats için bir milyar dolar ödediği biliniyor.

Apple, Shazam ile yılı ciddi bir satın alma ile tamamlayacak

2015 yılından bu yana cihazların kameralarını kullanarak kitap ve dergi gibi fiziksel ürünlerini de tanıyabilen Shazam, Apple’a birçok yeni imkan getirecek gibi duruyor. iOS cihazlarda hali hazırda sorunsuz şekilde çalışan ve derin entegrasyona sahip olan uygulama, TechCrunch’ın kaynakları haklı çıkarsa yakında çok daha yetenekli hale gelecek. Bilmediğiniz müzikler için bu uygulamayı kullanıyor muydunuz?