Hafta sonu ne izlesek: Blade Runner 2049

Bilim kurgu klasiklerinden Blade Runner‘ın beyaz perde macerası devam ediyor. Blade Runner 2049 bu hafta izleyici karşısına çıkıyor. Biz de bu beğenilen yapımı hafta sonu ne izlesek köşemizde ele alıyoruz.



Herkesin övgüyle bahsettiği Blade Runner 2049’un yönetmenliğini Denis Villeneuve üstleniyor. Ridley Scott ise filmin yapımcılığını üstleniyor. Başrolleri Ryan Gosling ve Harrison Ford üstleniyor. Onlara Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista ve Jared Leto gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

30 sene sonra yeni macera

Devam filminin ilgi uyandıran detayları özellikle gizli tutuluyor. Paylaşılan bilgiler ise olayların orijinal hikayeden 30 sene sonra geçeceği yönünde. Los Angeles Polisi olarak çalışan K (Ryan Gosling) uzun zamandır gizli kalan bir sırrı gün yüzüne çıkartıyor. Öğrendiklerinin toplumu kaosa sürükleyecek nitelikte olduğunu ise sonradan fark ediyor. Durumun ciddiyetini anlayan K istediği cevapları alabilmek için 30 yıldır ortalarda olmayan Rick Deckard‘ın peşine düşüyor. Böylece Blade Runner 2049’un asıl macerası başlamış oluyor.

Blade Runner 2049,‘den itibaren beyaz perdedeki yerini almaya başladı. Filmden görüntüleri haberimizin girişinde, fragmanı ise hemen aşağıda bulabilirsiniz.

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