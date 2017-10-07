Hafta sonu ne oynasak: Pigeon Wings [Video]

Ufak uçaklara binip baş döndürücü hızlarda yarışan güvercinlerle dolu bir oyun olan Pigeon Wings, eğlenceli oynanış yapısıyla dikkat çekiyor. Hayli zor bir oyun olan Pigeon Wings’te kontrollere alışmak ise hiç de zor değil. İki boyutlu kademelerde, etrafa çarpmadan uçmaya çalışacağınız bu oyunda yakıt göstergesi veya hasar bildirileri gibi detaylar yok.



Yalnızca ileri doğru uçmanız ve bu sırada hangi yöne gitmeniz gerektiğini gösteren oklara dikkat etmeniz gerekiyor. Cihazları eğerek karakterinizi yönlendirebileceğiniz oyunda kontrolleri kolayca kavramak mümkün. Savaş sırasında ateşten kaçmak için cihazınızı eğmeli ve tehlike geçtiğinde saldıraya başlayabilirsiniz. Oyunun başarılı kontrolleri sayesinde yeteri kadar deneyim elde edildikten sonra aşılması imkansız gibi görünen zorlukların üstesinden gelmek mümkün. Arayüzü, oynanış ve eğlenceli yapısıyla beğenimizi kazanan Pigeon Wings’te hız artırmak için diğer yarışçılardan faydalanmak gerekiyor. iOS cihazlar için indirmeye sunulan oyunun Android platformunda yer almadığını belirtelim. 6,99 TL‘lik fiyat etiketine sahip olan Pigeon Wings’i haberin devamındaki bağlantı linki üzerinden indirebilirsiniz.

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