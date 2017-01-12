“Half-Life 3 projesi ölüme terk edildi”

Half-Life 2’yi bitirdiğinde çocuk olanlar Half-Life 3’ü beklerken geçen yıllarda çoluğa çocuğa karışmış durumda. En son 2007’de Half-Life 2: Episode 2 ile karşımıza çıkan seri 10 yıldır sessizliğini koruyor. Aynı yıl piyasaya sürülen ilk iPhone bugünlerde 10. yılını kutlarken Half-Life ise 10. yılında bizleri halen bekletmeye devam ediyor. Gelen bilgilerse belki de hiç gelmeyecek bir gemiyi beklediğimizi gösteriyor.

İsmi verilmeyen ancak Valve’in içinden olduğu söylenen kaynağa göre Half-Life 3 aslında yok ve hiçbir zaman da olmamış. Episode 1 ve Episode 2’nin piyasaya sürüldüğünü ancak 3. oyun ile ilgili olarak herhangi bir söz verilmediğini belirten isme göre Valve böyle bir oyun üzerinde çalışmıyor. Önceki oyunları geliştirenlerin farklı projelere yöneltildiği belirtilirken Half-Life 3’ün ölüme terk edildiği ifade ediliyor. Valve‘den konuyla ilgili resmi açıklama gelmediği için net bir şey söylemek güç. Ancak 10 yıldır piyasaya sürülmemiş oyunla ilgili fazla da bir beklentiye kapılmamak gerek.