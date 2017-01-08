Harman’dan otomobilinizi evinizle “konuşturan” akıllı sistem: Ignite

Otomobil teknolojileri hızla gelişirken teknoloji firmaları yeni ürünlerini bir bir ortaya koymaya devam ediyor. CES 2017’de yeni teknolojisiyle sahne alan Harman, kullanıcı merkezli sistemiyle oldukça iddialı.

Otomobiller teknolojik gelişmelerle beraber her geçen gün daha zeki bir hale bürünüyor. CES 2017‘de zirve yapan bu süreç özellikle son iki yıldır inanılmaz bir ivme kazanmış durumda. Aradan geçen zaman zarfında otomobil üreticilerinin yanı sıra ikinci parti tedarikçilerin de bu “zekileşme” sürecine olan etkisini yok saymak mümkün değil. Bunun en güzel örneklerinden birini CES 2017 kapsamında Harman‘la bir kez daha net bir şekilde görebiliyoruz. Harman’ın Ignite adını verdiği platform, nesnelerin interneti alanında geleceğin kullanıcı deneyiminin ilk adımları niteliğini taşıyor.

Bağlanılabilirlik, cihaz yönetimi, uygulama erişimi ve analiz yeteneği gibi birçok bileşenin bir arada tutulduğu bulut merkezli bu sistemde, üreticilerin geliştirdikleri yeni teknolojileri otomobillere entegre etme konusunda hatırı sayılır derecede kolaylığa erişebileceği ifade ediliyor. Otomobillerin birbirleriyle konuşması olarak tabir edilen anlık veri paylaşımı sisteminin de yer aldığı Ignite’ta, hareket halindeyken anlık veri paylaşımı ve otonom sürüş sırasında yapılacak yönetimin bilgileri otomobiller arasında kontrollü olarak paylaşılacak.

Tanıtılan her konseptte olduğu gibi kullanıcı merkezli olan bu sistemde örneğin; eve gitmek istediğinizde otomobiliniz ve akıllı eviniz nesnelerin interneti teknolojisiyle sorunsuz bir şekilde birbiriyle iletişime geçecek. Bu bağlamda kullanıcısının eve geldiğini algılayan sistem evin ışıklarını, garaj ışıklarını/kapısını açarak bir nevi sizin için evi hazır hale getirecek. Bu sürecin ileriki adımında çok daha özgür olabileceğimizi söyleyebiliriz. Kokpit içindeyse kullanıcıların profilini analiz eden bir mekanizma mevcut. Yine bulut özelliği üzerinden verileri hafızasında saklayan Ignite, kullanıcısının sürüş pozisyonu, koltuk mesafesi, favori müziği ve araç içi sıcaklığı gibi değerleri de otomatik olarak hazırlayacak. Her yeni günde adeta koşarak ilerleyen bu teknolojileri gördükçe, geçmişte çok uzak olarak tahmin edilen bu teknolojilere artık çok yakın olduğumuzu sizler de hissediyor musunuz?