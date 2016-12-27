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Harry Potter karakterlerini animasyon dünyasına taşıyan hayran çalışması

Dünyanın dört bir yanında takipçisi bulunan Harry Potter evreni sevenlerin çalışmalarında yaşamaya devam ediyor. Son olarak serinin yetenekli bir hayranı Harry Potter’ı animasyon dünyasına taşıdı.

J.K. Rowling tarafından yaratılan seri uzunca zaman hem kitap formunda hem de beyaz perdede büyük ilgi gördü. Son bulmasına rağmen hayran kitlesinde bir azalma yaşanmayınca bu evrenle bağlantılı yapımların da devamı geldi. Önce Harry Potter ve Lanetli Çocuk çıktı. Ardından Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? vizyona girdi. Tabii bu çalışmaların hiçbiri serinin sevenleri için yeterli olmuyor.

Şimdi Instagram üzerinden paylaşılan bir çalışma Harry Potter ve arkadaşlarının animasyon formatında nasıl görüneceğine dair ipuçları veriyor. Stephen Byrne‘un elinden çıkan çizim kısa sürede büyük ilgi gördü. Tabii bu başarılı çalışmanın ortaya çıkmasından sonra “Harry Potter animasyon serisi olsa ne güzel olurdu” yorumları da çoğaldı.

Peki Stephen Byrne‘un çalışmasının ardından siz ne düşünüyorsunuz? Harry Potter’ın animasyon film veya dizisi olsa seyreder miydiniz?

Potterverse

A photo posted by Stephen Byrne (@artworkofstephenbyrne) on

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