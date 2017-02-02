Hastaneler Samsung Gear VR’ı ağrı kesici olarak kullanmaya başlıyor [Video]

Sanal gerçeklik gözlüklerinin telefonlarda, bilgisayarlarda ve konsollarda birçok oyunla uygulama için kullanımına şahit olduk. Genelde eğlence amaçlı uygulamalar ağır bassa da bazı durumlarda sanal gerçeklik gözlüklerinin eğitim amaçlı kullanıldığını da biliyoruz. Ancak bu kez Samsung Gear VR tüm bu alanların dışında, hastalık tedavisinde kullanılmaya hazırlanıyor.

Bazı hastalıklarda uzun süreli ağrı kesici tedavisi uygulanması gerekiyor. Bu nedenle zaman içerisinde ilaç bağımlısı olunabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için kullanılan son yöntem ise Samsung Gear VR oluyor. Çocuk ve büyüklerde uygulanabilen tedavi sayesinde kronik ağrı ve anksiyete bozukluğu olanların tedavisinin sağlanabileceği belirtiliyor. Gear VR aracılığıyla dinlendirici ve rahatlatıcı manzaraların gösterildiği hastalar, zihinlerini boşaltıyor, daha az acı hissederek mutlu oluyor. Tabii şiddetli ağrıların sanal gerçeklik gözlüğüyle giderilmesi mümkün olmuyor ancak en azından tıbbi müdahalenin yapılmasından önce ve sonra hastada rahatlama sağlanması amaçlanıyor. Ağrıyı yüzde 25 oranında azalttığı gözlenen sanal gerçeklik gözlüğünün ayrıca stresi de yüzde 60 oranında düşürdüğü ifade ediliyor. Şu anda 120’den fazla hastanede kullanılan gözlüğün gelecekte bu alanda daha fazla kullanılması bekleniyor. Samsung ve AppliedVR’ın ortaklaşa geliştirdiği proje kapsamında Gear VR’ın nasıl kullanıldığını anlatan kısa videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

VİDEO