YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

yalanmakinesi
Haber
0

Havalimanlarında “yalan makinesi” dönemi başlıyor

Havalimanlarında güvenliğin üst seviyede tutulduğunu biliyoruz. En ufak bir şüpheli harekette veya valizlerde şüpheli bir eşya bulunduğunda ilgili kişiler sorguya alınıyor. Suçlu olmayan biri de olsa kişinin savunması genelde fazla dikkate alınmadığından işler çok daha karmaşık bir hale gelebiliyor. Havalimanlarına yerleştirilecek yalan makineleriyle şüpheli durumların hızlıca çözüme kavuşturulması hedefleniyor. 

San Diego Üniversitesi tarafından geliştirilen AVATAR isimli bu robot, şüpheli şahısa bazı sorular yönelterek yalan söyleyip söylemediğini algılayabiliyor. Kişinin konuşması sırasındaki psikolojik değişimlerini, mimiklerini ve göz hareketlerini algılayabilen robot, şüpheli eğer stresten yumruğunu sıkıyorsa bunu bile farkediyor. Şimdilik geliştirme aşamasında olana AVATAR’ın nihai halini aldığında havalimanları başta olmak üzere hassas güvenliğin gerektiği noktalarda kullanması planlanıyor.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR
rollingbarrier2
Haber
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

lgg6gorsel
VİDEO
0

SON YORUMLAR