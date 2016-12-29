Havalimanlarında “yalan makinesi” dönemi başlıyor

Havalimanlarında güvenliğin üst seviyede tutulduğunu biliyoruz. En ufak bir şüpheli harekette veya valizlerde şüpheli bir eşya bulunduğunda ilgili kişiler sorguya alınıyor. Suçlu olmayan biri de olsa kişinin savunması genelde fazla dikkate alınmadığından işler çok daha karmaşık bir hale gelebiliyor. Havalimanlarına yerleştirilecek yalan makineleriyle şüpheli durumların hızlıca çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

San Diego Üniversitesi tarafından geliştirilen AVATAR isimli bu robot, şüpheli şahısa bazı sorular yönelterek yalan söyleyip söylemediğini algılayabiliyor. Kişinin konuşması sırasındaki psikolojik değişimlerini, mimiklerini ve göz hareketlerini algılayabilen robot, şüpheli eğer stresten yumruğunu sıkıyorsa bunu bile farkediyor. Şimdilik geliştirme aşamasında olana AVATAR’ın nihai halini aldığında havalimanları başta olmak üzere hassas güvenliğin gerektiği noktalarda kullanması planlanıyor.