Hayallerindeki fotoğraf makinesini 3D yazıcıyla hazırladı

3D baskı teknolojisinin sunduğu imkanlar hayallerinizi gerçekleştirme konusunda size yardımcı olabilir. Londralı fotoğrafçı Paul Kohlhaussen‘ın kendi fotoğraf makinesini “basması” gibi…

Fotoğraf konusunda oldukça tutkulu olan Kohlhaussen, hayalindeki kamera bütçesi ile uyuşmayınca bir parça yaratıcı davranmak zorunda kalmış ve kendi kişisel fotoğraf makinesini yaratmış. 6×14 orta formatlı bir kamera oluşturan Kohlhaussen, 8 farklı parçaya sahip modüler bir tasarım elde etmiş. PK-6142016 olarak adlandırdığı fotoğraf makinesi için seçtiği “sahne adı” ise Cycloptic Mustard Monster.

Kohlhaussen makineyi oluştururken üç ana modelden ilham almış. Formatı 5 bin dolarlık Mamiya 7’den alan Kohlhaussen, en-boy oranını Hasselblad XPan’den, film doldurma tarzını ise Leica M serisinden esinlenmiş. Cycloptic Mustard Monster’ın önünde Schneider Kreuznach 90mm Super Angulon geniş formatlı lens yer alıyor. Kameranın parçaları ise 3D Hubs’ın servisinde SLS baskıyla hazırlanmış.

ÖRNEK FOTOĞRAFLAR



Cihaz 120 orta format filmlere 6×14 fotoğraflar kaydediyor. Ayrıca cihazda farklı lensler de kullanılabiliyor. Kohlhaussen internet sitesi üzerinden el yapımı kamerasının gelişim aşamasını da paylaşmayı ihmal etmemiş. Ayrıca kamerayla çektiği karelere de sitesinde yer vermiş. Kohlhaussen diğer işlerine buradan ulaşabilirsiniz.