HBO’dan beklenmedik sürpriz, Westworld’ün 2. sezonundan ilk görüntüler [Video]

Bilim kurgu sevenlerin favorileri arasında yer etmeyi başaran Westworld sonunda ikinci sezondan yeni görüntülerle karşımıza çıkıyor.

Hatırlarsanız vahşi batı teması ve bilim kurgu ögelerini oldukça başarılı bir şekilde bir araya getiren Westworld’ün en sevilen diziler arasında girmesi uzun sürmemişti. Yapay zeka konusuna farklı bir bakış açısı sunmasının yanında her hafta yeni gizemler yaratması da bu ilginin zamanla artmasına neden oldu. Her bölümle birlikte dizinin popülerliğine popülerlik katıldı. Tüm bunların üstüne ilk sezonun heyecanlı bir şekilde sonlandırılmasıyla gözler yeni bölümlere çevrildi. Fakat ikinci sezona dair bildiklerimiz oldukça az. Tek beklentimiz bu bölümlere 2018 yılı içinde kavuşabilmek…

HBO’dan sürpriz

Bekleyiş giderek zorlu bir hal alırken imdadımıza HBO’nun 2018’e özel hazırladığı tanıtım filmi yetişti. Gelecek sene izleyeceğimiz HBO dizilerine yer veren tanıtımda Westworld de kendine yer buldu. Üstelik izleyici karşısına çıkan görüntülerin büyük bir kısmı yeni sezondan alınmıştı! Birkaç saniye süren bu görüntülere bakılırsa parkı şiddet dolu mücadeleler bekliyor. Özellikle Siyahlı Adam’ın “oyunu sizin kurallarınıza göre oynuyorum” demesi dikkat çekiyor.

Eğer Evan Rachel Wood açıklamalarında haklıysa Westworld’ün ikinci sezonunu 2018’in bahar aylarından itibaren seyredebileceğiz. HBO’nun tanıtım videosunu ise haberin devamında bulabilirsiniz.

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