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Her şeye rağmen Samsung’un beklentileri çok yüksek

Samsung‘un yaşadığı Galaxy Note7 skandalı ve telefonun piyasadan çekilmesinin üstündeki dumanlar hala tüterken, görünen o ki işler hala firmanın lehine ilerliyor.

Samsung’un açıkladığı kar rakamlarına göre firmanın dördüncü çeyrek beklentisi son üç yılın zirvesinde. Analistlerin açıklamalarına göre Samsung’un donanım alanındaki satışları firmanın amiral gemisinde yaşadığı hayal kırıklığının çok ötesinde. Samsung dördüncü çeyrekte beklediği konsolide faaliyet karını 7,2 milyar dolar olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıl firma aynı çeyrekte 5,2 milyar dolar kar etmişti. Samsung’un bu kar beklentisi aynı zamanda firmanın son üç yıl içindeki en yüksek karını işaret ediyor.

Tabii bu durum Galaxy Note7’nin firmaya hiç zarar vermediği anlamına gelmiyor. Ancak bu darbe çok da derin izler bırakmış gibi görünmüyor. Tabii Samsung’un bu karında firmalarla anlaşmaları ve donanım satışlarının etkisi yoğunlukta. Tüketici elektroniği kısmında ise kullanıcıların sarsılan güveninin firmanın satışlarına ne şekilde yansıyacağını görmek için Galaxy S8’in çıkışını beklemek gerekiyor.

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