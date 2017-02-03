Hintli bakandan iPhone ile ilgili önemli açıklama

Geçtiğimiz yıl konuşulmaya başlanan Apple’ın Hindistan’da iPhone üreteceği haberi gerçeğe dönüşüyor. Hindistan’ın dört güne y eyaletinden biri olan Karnataka ve Biyoteknoloji Bakanı Priyank Kharge, Apple’ın yakında Hindistan’da iPhone üretimine başlayacağını açıkladı. Bloomberg News’a konuşan Kharge, üretimin nisan ayının sonlarına doğru Asya’nın silikon vadisi olarak adlandırışan şehri Bangalore’da başlayacağını belirtti. Apple’ın Hindistan’daki operasyonları için Tayvanlı sözleşme üreticisi Wistron ile ortaklık kurduğu söyleniyor.

Kharge, Apple’ın Bangalore’da iPhone üretme niyetinin, devletin ileri teknoloji ekosistemindeki ve tedarik zincirindeki gelişimi hızlandıracağını söyledi. Apple’ın CEO’su Tim Cook’un hafta başında yaptığı açıklamada Hindistan’da yapılacak işten ötürü kendini oldukça iyi hissettiğini belirtmişti. Cook ayrıca perakende mağazalar da dahil olmak üzere birçok konuda Hindistan hükümüyle görüşmeler yaptıklarını ve ülkeye önemli ölçüde yatırım yapmayı sürdüreceklerini dile getirmişti. Apple CEO’su Cook, Kharge’nin paylaştığı bu bilgilerin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kısa bir süre içerisinde Apple’ın bu konu hakkında açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor. 1,3 milyarlık bir nüfusa sahip olan Hindistan’ın Apple’ın büyümesine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Apple’ın bunun haricinde yeni ürünlerini de yakın süreçte görücüye çıkaracağı konuşuluyor. Şirketin mart ayında yeni iPad modellerini eylül ayında ise iPhone 8’i tanıtması bekleniyor.