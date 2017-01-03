Hiper otomobil avcısı Bentley Bentayga’nın hız testine konuk olun [Video]

Dünyanın en hızlı SUV modeli Bentley Bentayga, kağıt üzerinde yeterince etkileyici olan teknik değerlerinin gerçek hayatta da karşılığını veriyor.



Sahneye çıktığı 2015 yılından bu yana seri üretim SUV modelleri arasında dünyanın en hızlısı ve en pahalısı olma özelliğiyle, bir SUV modelinin de süper otomobillere selektör yapabileceğini bizlere kanıtlayan Bentley Bentayga şüphesiz çok özel bir araç. Tasarımının yanı sıra her detayınında Bentley kültürünün adım adım işlendiğini gördüğümüz Bentayga teknik değerleriyle de dünyanın en hızlısı nasıl olunur sorusuna cevap olarak karşımızda.

Toplamda 2.440 kg’lık ağırlığı bulunan Bentayga’da 2016 itibarıyla Bentley’in yeni geliştirdiği twin-Turbo destekleriyle güncellenen W12 motorun görev yapıyor. 2017’den itibaren sekiz silindir dizel ve plug-in hibrit model versiyonlarına da kavuşacak olan Bentayga W12’lik motoruyla 0’dan 100’e 4 saniyede erişebilirken saatte maksimum 300 km –elektronik olarak sınırlandırılmış– hıza erişebiliyor. Bentayga, 0-100 değerinin yanında 120 km/s hızdan 199 km/s hıza 10 saniyenin altında ara hızlanma değerine sahip. Evet bu değerleri okumak bile keyifli peki izlesek nasıl olurdu? İlgili videoya haberin girişinden ulaşabilirsiniz.