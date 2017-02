Hızlı ve Öfkeli 8’in son tanıtımıyla aksiyon yeni bir seviyeye ulaşıyor [Video]

Beyaz perdenin en uzun soluklu serilerinden biri olan Fast and Furious tam gaz devam ediyor. Orijinal ismi The Fate of the Furious olan sekizinci filmden Super Bowl 2017’ye özel yeni bir tanıtım paylaşıldı.

Hızlı ve Öfkeli 8 ismiyle aşina olduğumuz bu yeni film aksiyonu farklı bir seviyeye çekmeye hazırlanıyor. Sinemada macera dolu anlar vadeden yapımın yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturuyor. Senaryoyu ise Chris Morgan kaleme alıyor. Sekizinci filmde ana kadrodan Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Lucas Black, Scott Eastwood, Kurt Russell, Jason Statham gibi isimler geri dönüyor. Üstelik bu sefer onlara Charlize Theron ve Helen Mirren gibi iki tecrübeli oyuncu da eşlik ediyor.

Peki The Fate of the Furious’ta izleyicileri neler bekliyor? Şimdiye kadar paylaşılan bilgilere bakılırsa yeni hikaye Küba’dan New York’a uzanıyor. Furious 7’nin ardından Dom ve Letty balayı dönemlerini yaşıyor. Üzerine Brian ile Mia emekli olmaya karar veriyor. Her şey sakin bir şekilde ilerlerken gizemli bir kadın işleri karıştırıyor. Dom da onu gözleri kör olmuşcasına takip etmeye başlıyor. İkilinin suç dünyasını kasıp kavurmasıyla, arkadaşları Dom’u kurtarma mücadelesine girişiyor.

İzleyicilerde merak uyandıran The Fate of the Furious filmi 14 Nisan 2017‘de vizyona girecek. Paylaşılan yeni tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.