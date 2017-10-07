Hızlı ve Öfkeli ailesinde anlaşmazlık büyüyor

Hızlı ve Öfkeli 9‘un ertelendiği geçtiğimiz günlerde belli olmuş ve serinin hayranlarını fazlasıyla üzmüştü. Şimdi filmin ertelenmesinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Tyrese Gibson‘ın açıklamalarına bakılırsa Hızlı ve Öfkeli ailesini zorlu günler bekliyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla Hızlı ve Öfkeli 9’un 10 Nisan 2020‘ye kaydırıldığı ortaya çıktı. Bir yıllık gecikme de serinin hayranlarının endişelenmesine neden oldu. Pek çok farklı iddia söz konusu olsa da bu ertelenmenin sebebinin Dwayne Johnson ve Jason Statham‘ın rol alacağı kardeş film olduğu anlaşıldı. İkilinin kendi Hızlı ve Öfkeli filmine kavuşacağı bahar aylarında belli olmuştu. Fakat projenin ne zaman çekileceği ve izleyici karşısına çıkacağı henüz belli değildi. Görünen o ki bu film projesi Hızlı ve Öfkeli 9’dan önce vizyona girecek.

Asıl problem ise bu gecikmenin Hızlı ve Öfkeli ekibi tarafından pek iyi karşılanmamış olmasında… Orijinal kadroda yer alan Tyrese Gibson yaptığı paylaşımlarla Dwayne Johnson’a ateş püskürdü. Ünlü oyuncuyu “palyaço” sözleriyle tanımlayan Gibson, Johnson’ın aileyi böldüğünü iddia etti. Hızlı ve Öfkeli ailesinin birlikte hareket ettiğini ve solo projelerin sıcak karşılanmadığını ifade etti. Bu projenin de tıpkı Baywatch gibi bir başarısızlıktan ibaret olacağını söyleyerek bel altı vurmayı tercih etti.

Dwayne Johnson bu iddialar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Fakat Vin Diesel, Tyrese Gibson ve Paul Walker ile fotoğrafını paylaşarak ekip arkadaşına destek çıktı. Vin Diesel ve Dwayne Johnson’ın da uzun süredir kavgalı olduğu biliniyor. Ekip arasındaki bu ayrışmanın Hızlı ve Öfkeli serisini nasıl etkileyeceği ise asıl merak konusu…