Hızlı ve Öfkeli’nin “Han”ı Sung Kang’ın özel yapım Nissan 240Z’sine konuk olun [Galeri]

Hızlı ve Öfkeli’nin sevilen oyuncularından Sung Kang’ın özel istediği üzerine baştan yaratılan Nissan 240Z, fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi güzel görünüyor.



Dom, Brian O’Conner, Letty, Mia ve diğerleri… Hayatımıza 2001 yılında giren Hızlı ve Öfkeli serisi aradan geçen uzun sürenin ve yedi bölümün ardından artık kendi ailemiz gibi oldu. Günümüzde serinin sekizinci filmi için gün sayan ekip belki de yola çıktıklarından bir efsanei başlattıklarının farkında bile değildi. Geçtiğimiz yıllarda ailenin en önemli üyelerinden ve otomobile olan ilgisi bilinen Paul Walker’ı bir trafik kazası sonucu kaybeden ekibin diğer üyeleri de tıpkı filmde olduğu gibi gerçek hayatta da otomobile tutkuyla bağlı.



Seriye üçüncü film olan Tokyo Yarışı‘nda (Tokyo Drift) “Han” karakteriyle dahil olan Sung Kang, başarılı ve sempatik oyunculuğuyla seyirci tarafından kısa zamanda benimsendi ve karakter kısa zamanda sevilenler arasında yerini aldı. Tıpkı Paul Walker’da olduğu gibi normal hayatta da otomobillere ilgi duyan Kang, GReddy ekibinin baştan yarattığı Datsun (Nissan) 240Z tabanlı Fugu Z otomobilini hayranlarıyla paylaştı. Tamamen el yapımı olarak bir araya getirilen ve kaputunun altında, Nissan’ın Skyline ve Fairlady modelinde de yer verdiği altı silindirlik RB26 kodlu motoru görev yapıyor. Silindir başına dört subapın kullanıldığı motorun standart versiyonun yaklaşık 280 beygir güç ve 392 Nm tork değeri olduğu biliniyor. Bu motorun bir özelliği de yapısal olarak limitlerinin inanılmaz derecede esnek olması. Bazı yerel modifiyecilerin yaptıkları modifikasyonlar sonucu bu motordan 1.600 beygire kadar güç değerleri elde edildiği sayfalardaki notlar arasında. “Belki de hayat yavaş olmak için çok kısadır…”