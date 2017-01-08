Honda’dan kendi kendine dengede durabilen motosiklet ve yeni otomobil teknolojileri [Video]

CES 2017‘ye akıllı elektrik otomobiliyle geleceğini açıklayan Honda, bu modelin yanı sıra geliştirdiği motosiklet teknolojilerini de organizasyon kapsamında sergiledi.



Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız Honda’nın yeni nesil elektrikli şehir içi otomobil konsepti NeuV, CES 2017 kapsamında düzenlenen etkinlikle detaylarıyla karşımıza çıktı. Honda, bağlanılabilirlik ve bilgi paylaşımının üzerinde durduğu yapay zeka sisteminin yer aldığı konseptin yanı sıra, motosiklet kullanımına yeni bir boyut getirecek sürüş asistanını da karşımıza çıkardı. Bu teknolojinin gelişmesiyle ileride motosikletle yaşanan ölümcül kazaların büyük ölçüde önüne geçilmesi planlanıyor.

Duygusal yol arkadaşı: NeuV (New Electric Urban Vehicle)

Honda, 2014 yılında “Duygu Motoru” dediği sistemi geliştirme amacıyla ayrı bir birim kurarak, Cocoro SB adlı teknoloji şirketiyle yapay zeka geliştirme sürecini yürütmeye başlamıştı. Markanın bu ortaklık sonucu ortaya çıkan projesi, yapay zekanın kontrolünde olan otonom sürüşü sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir yapıya kavuşturdu. Honda, geliştirilen yapay zekanın sürekli olarak kullanıcının hareketlerini ve tepkilerini kayıt altına alarak bir sonraki hamle için olasılıkları hesaplayacağını ifade ediyor. Otonom sürüş sistemiyle birlikte sürüş bilgi paylaşımı üzerinde de geliştirme sürecinin yürütüldüğünü belirten Honda, gelecekte araçların birbirleriyle “konuşarak” sürekli bilgi paylaşımı sağlayacağını, bu bağlamda trafik probleminin ortadan kaldırılacağını belirtiyor. Hyundai’nin tanıttığı kokpit konseptinde olduğu gibi duygusal tepkileri de analiz edebilen bu sistem, sürücünün ruh haline göre uygun müzik ve diğer önerileri sunuyor.

İki kişinin seyahat edebileceği tasarıma sahip NeuV’da, 55 kW‘lık elektrik motoru görev yapıyor. Honda, NeuV’un 20 kWh‘lık bataryasıyla kullanım durumu ve yol şartlarına göre 160 ile 321 km aralığında bir menzil değerine sahip olduğunu açıkladı ki bu değelerin kullanım alanı düşünüldüğünde gerçekten başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. NeuV’un kablosuz şarj desteğinin de olduğunun altını çizmekte fayda var. Honda NeuV ile birlikte kullanıcılara “Last Mile” adını verdiği bir adet elektrikli kaykayı da sunuyor.

Maksimum güvenlik: Honda motosiklet sürüş asistanı (Honda Riding Assist)

BMW’nin BMW Motorrad VISION NEXT 100 konseptiyle birlikte popüleritesini iyice artıran, kendinden denge sistemine sahip motosikletlerin artık geleceğin bir parçası olduğunu görebiliyoruz. Özellikle ölümcül kazaların büyük ölçüde önüne geçmesi beklenen bu teknolojiyi geleceğin Honda motosikletlerinde de göreceğiz ve ilk adımına da burada şahit oluyoruz.

Honda’nın geliştirdiği robotik teknoloji günümüzde kullanılan jiroskopik etkinin gelecekte yerini alacak teknoloji olarak görülüyor. Kendinden denge sisteminin yanı sıra sürücü takip sistemini de beraberinde getirerek kullanıcı deneyimi açısından karakteristik bir farkla karşımıza çıkıyor. Honda bu teknolojiyi geçtiğimiz süreçte kişisel mobilite cihazı UNI-CUB’ta da kullanmıştı.

Honda Uni-Cub video



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