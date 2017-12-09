Honda’nın yeni nesil robotları kendini gösterdi [Video]

Japon otomobil devi Honda, robot konusunda en çok çalışan firmalardan. Şirketin CES 2018‘e getireceği 3E robot konsepti ise geleceği karşımıza getiriyor.



Honda yeni robotları 3E Robotics Concept adıyla karşımıza çıkartıyor. Bu isimdeki 3E’yi “Empower, Experience, Empathy” olarak açan şirket, bu konseptten karşımıza dört farklı robot çıkartıyor. Farklı amaçlar için hazırlanan robotlardan ilki 3D-A18 kod adına sahip. Wall-E filminden çıkma bir karakter gibi görünen robot, “empati” altında gösteriliyor ve insanlara ruhsal yardım için geliştiriliyor. Şirket bu robotun felaket durumlarında insanlara sevgi / merhamet göstermek için kullanılabileceğini söylüyor. Bu yüzden de robot çok şirin bir yapıyla karşımıza çıkıyor. 3E-B18 model isimli robot ise kişisel bir ulaşım aracı. Bir bakıma da elektrikli sandalye olan robot, yaşlı insanların hem içeride hem de dışarıda rahat hareket etmesine yardımcı oluyor.

Honda, yeni robotlarıyla geleceğe hazır görünüyor

Bir sonraki robot 3E-D18 ise kaslı bir yapıda karşımıza geliyor. Ufak birgibi duran robot, yapay zeka altyapısıyla otonom olarak hareket edebiliyor. Bunun zorlu yükleri ya da kişileri otonom olarak taşıyabileceği tahmin ediliyor. Şirketin gösterdiği son robotise oldukça tanıdık. Geçtiğimiz ay detayları aktarılan robot, otonom bir soğutucu. İstenildiği durumda portatif bir dondurma ya da kahve dükkanı haline getirilebilen ürün, dahili bataryalarını başka cihazlara güç vermek için de kullanabiliyor. Gövdesininşekilde tasarlandığı soğutucu, her ortama uyum sağlayabilecek gibi görünüyor. Belirlenen kişileri takip etme yeteneğine sahip olması da beklenen robot, tahmin edebileceğiniz üzere elektrik motorları kullanıyor.

Bu tarz ürünler şu an oldukça fütüristik gelmesine rağmen gelecek bunlardan ibaret olacak. Bu yüzde bu geleceğe hazır olmak isteyen şirket, robotların detayını CES 2018‘de paylaşayacağını belirtiyor.

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