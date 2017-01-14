HTC 10 kullanıcılarına kötü haber; Android 7.0 güncellemesinin dağıtımı durduruldu

Android kullanıcıları büyük bir merakla yeni güncellemenin cihazlarına gelmesini bekliyor. HTC 10 kullanıcıları da sabırsızca bekleyen kitleden biri. Ancak gelen haberlere bakılırsa güncellemenin tüm dünyaya yayılması beklenenden daha uzun sürecek.



Söylenenlere göre HTC 10’un Android 7.0 Nougat güncellemesinde bazı önemli sorunlar yaşanıyor. Sistemin kararlı şekilde çalışmasını engelleyen sorunlar nedeniyle güncellemenin dağıtımının durdurulduğu söyleniyor. Hataların ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi olmasa da HTC’nin güncellemeyi erken verebilmek için acele etmesinin ardından bazı sorunların çözülememiş olabileceği düşünülüyor. Sorunların ne zaman çözüleceği ve dağıtımın yeniden ne zaman başlayacağı bilinmiyor.