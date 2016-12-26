HTC, 2016 yılında hayal kırıklığı yaşadı

Yıl içerisinde inişli çıkışlı bir grafik çizen ve HTC 10 ile HTC Vive sayesinde az da olsa yükseliş yaşayan Tayvanlı şirket için yine de 2016 yılı iyi geçmedi. Belirtilenlere göre HTC’nin satışları beklentilerin gerisinde kaldı.

2015 yılında 18 milyon satışa ulaşarak iyi sayılabilecek bir konuma ulaşan HTC için 2016 düşüş yılı oldu. Amerika, Çin ve Avrupadaki toplam cihaz satışlarının 10 ile 12 milyon bandında kaldığı ve HTC’nin hedeflerine ulaşamadığı belirtiliyor. Düşüşün suçlusu olarak HTC’nin Amerika’da pazarlama stratejinden yoksun olması gösteriliyor. Pazarlamaya gerekli yatırımlar yapılmadığı için satışların düşme trendine geçtiği söyleniyor. HTC gelecek yıl yeni amiral gemisi HTC 11 ile yeniden başarıyı yakalayabilecek mi, bunu hep birlikte göreceğiz.