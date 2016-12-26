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HTC, 2016 yılında hayal kırıklığı yaşadı

Yıl içerisinde inişli çıkışlı bir grafik çizen ve HTC 10 ile HTC Vive sayesinde az da olsa  yükseliş yaşayan Tayvanlı şirket için yine de 2016 yılı iyi geçmedi. Belirtilenlere göre HTC’nin satışları beklentilerin gerisinde kaldı

2015 yılında 18 milyon satışa ulaşarak iyi sayılabilecek bir konuma ulaşan HTC için 2016 düşüş yılı oldu. Amerika, Çin ve Avrupadaki toplam cihaz satışlarının 10 ile 12 milyon bandında kaldığı ve HTC’nin hedeflerine ulaşamadığı belirtiliyor. Düşüşün suçlusu olarak HTC’nin Amerika’da pazarlama stratejinden yoksun olması gösteriliyor. Pazarlamaya gerekli yatırımlar yapılmadığı için satışların düşme trendine geçtiği söyleniyor. HTC gelecek yıl yeni amiral gemisi HTC 11 ile yeniden başarıyı yakalayabilecek mi, bunu hep birlikte göreceğiz.

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YORUMLAR
  • htc10

    Demek ki adamlar genel olarak her ülkede pazarlama da batırmış işi, Huawei, Apple, Samsung’un her yerde amiral gemileri için stantları, reklamları dönüyor HTC’yi mağazalarda ara ki bulasın. O kadar güzel telefon yap sonra pazarlama yüzünden batır, olacak iş değil. Ben yine de statü olsun diye iPhone alacağıma HTC 11 alırım sıkıntı değil ama cahil milleti napacağız? İhtiyacını bilerek hareket edip telefon alan kullanıcılara diyecek sözüm yokta hiç bi’ halttan, ihtiyaçlarından bi’ habersiz sırf millet kullanıyor, havalı olsun diye iPhone alanlara kıl oluyor. Adam iPhone almış gelmiş bana bunda internete nasıl giriyoruz diye soruyor.

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Programme Name: Doctor Who S10 - TX: 23/04/2016 - Episode: n/a (No. n/a) - Picture Shows: MEET PEARL MACKIE - THE DOCTOR'S NEW COMPANION The Doctor (PETER CAPALDI), Pearl Mackie - (C) BBC - Photographer: Ray Burmiston
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