HTC Ocean Note kamera alanında zirveye oturmak için geliyor

Kısa bir süre önce HTC’nin 3 ayrı akıllı telefon hazırlığında olduğunu sizlere aktarmıştık. Bu telefonlardan biri de HTC Ocean Note isimli cihazdı. Önceden ismi dışında hakkında fazla bir bilgi bulunmayan cihazla ilgili olarak önemli detaylar ortaya çıktı.

Belirtilenlere göre Ocean Note; siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Çift SIM kart desteğiyle geleceği söylenen cihazın SIM’inin biri 4G, diğerinin ise 3G desteği sunacağı ifade ediliyor. Kulaklık girişinin yer almayacağı telefonun kilit özelliğinin ise kamera olacağı söyleniyor. HTC 10 ile kamera konusunda zirveyi zorlayan HTC’nin yeni telefonuyla yine tüm rakiplerini geride bırakacağı söyleniyor. Öyle ki, DSLR ve akıllı telefon kameralarını inceleyen DxOMark’ta zirveyi HTC Ocean Note’un alacağı söyleniyor. HTC Ocean Note’un bazı diğer HTC cihazlarıyla birlikte 12 Ocak tarihinde tanıtılacağı söyleniyor.