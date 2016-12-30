HTC Vive 2’yi bekleyenlere kötü haber

HTC Vive’ın yeni versiyonunu bekliyorsanız size üzücü bir haberimiz var. Piyasadaki en başarılı sanal gerçeklik gözlüklerinden biri olan HTC Vive’ın yeni versiyonu CES Fuarı’nda tanıtılmayacak.

UploadVR isimli internet sitesinin HTC’den elde ettiği bilgiye göre şirket, HTC Vive 2’yi önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkarmayacak. Vive 2’nin CES 2017’de tanıtılacağı iddialarını yalanlayan HTC, Vive kullanıcıları için güçlü ve büyüyen bir ekosistem inşa etmeye odaklandıklarını belirtti. HTC haricinde Oculus’un da CES Fuarı’nda yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü çıkarmayacağını belirtelim. Oculus, bu yılki etkinliğin katılımcıları arasında yer almasa da Facebook, CES 2017’de yer alacak.