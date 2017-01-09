YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

androidhtc
Haber
0

HTC Vive isimli akıllı telefon kendisini gösterdi [Video]

Son zamanlarda zor bir dönemden geçen ve akıllı telefon tarafında yüzü gülmese de Vive satışlarıyla bir nebze de olsa kendisini toparlayan HTC, Vive ismini akıllı telefonlarında da kullanmaya hazırlanıyor.

htc-vive


Evleaks tarafından yayınlanan ve HTC’nin gelecek vizyonunu anlatan videoda şirketin ilginç projeler üstünde çalıştığı görülüyor. Herkesin farklı yaşam tarzları olduğu halde aynı ve sıkıcı telefonları kullandıklarına dikkat çekilen videoda HTC’nin yenilikçi telefonlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu esnada HTC Vive isimli akıllı telefon dikkat çekiyor. Anten çizgileri farklı bir şekilde tasarlanmış olan cihazda çift kameranın yer aldığı görülüyor. HTC’nin gelecekte Vive ailesine akıllı telefonlar ekleyeceği ve genişleteceği düşünülüyor. Ancak söz konusu cihazların ne zaman piyasaya sürülebileceği henüz bilinmiyor.

VİDEO

*Haberin ana görseli HTC 10’a aittir.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR

Yorumlar kapatıldı.

super
Haber
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

nokia-6
VİDEO
0

SON YORUMLAR