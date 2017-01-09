HTC Vive isimli akıllı telefon kendisini gösterdi [Video]

Son zamanlarda zor bir dönemden geçen ve akıllı telefon tarafında yüzü gülmese de Vive satışlarıyla bir nebze de olsa kendisini toparlayan HTC, Vive ismini akıllı telefonlarında da kullanmaya hazırlanıyor.



Evleaks tarafından yayınlanan ve HTC’nin gelecek vizyonunu anlatan videoda şirketin ilginç projeler üstünde çalıştığı görülüyor. Herkesin farklı yaşam tarzları olduğu halde aynı ve sıkıcı telefonları kullandıklarına dikkat çekilen videoda HTC’nin yenilikçi telefonlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu esnadaisimli akıllı telefon dikkat çekiyor. Anten çizgileri farklı bir şekilde tasarlanmış olan cihazda çift kameranın yer aldığı görülüyor. HTC’nin gelecekteailesine akıllı telefonlar ekleyeceği ve genişleteceği düşünülüyor. Ancak söz konusu cihazların ne zaman piyasaya sürülebileceği henüz bilinmiyor.

VİDEO

*Haberin ana görseli HTC 10’a aittir.