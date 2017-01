HTC’nin yeni telefonu One X10 gün ışığına çıktı

Geçtiğimiz ayın sonunda HTC’nin yeni telefonu olacağı konuşulan One X10’a ait detayları paylaşmıştk. Kısa bir sürenin ardından telefona ait bir görsel de ortaya çıktı.

12 Ocak’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılması beklenen telefonun fotoğrafı popüler sızıntı kaynaklarından evleaks tarafından paylaşıldı. Tasarım açısından HTC 10’a benzeyen telefonun sahip olduğu özelliklerle orta segmenti hedef alacağı belirtiliyor. Evleaks ve Venturebeat sitesinin paylaştığı son bilgilere göre telefonda Full HD çözünürlüklü 5,5 inç ekran, 1,9 GHz’lik sekiz çekirdekli MediaTek işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB hafıza yer alacak. HTC One X10’da buna ek olarak optik görüntü sabitlemeli 16,3 megapiksel arka kameranın ve 7,9 megapiksel ön kameranın yer alması bekleniyor. HTC One X10 ile ilgili tüm detayları telefon resmiyete kavuştuğunda sizlerle paylaşacağız.

HTC is launching the 5.5-inch One X10 phablet in Q1 https://t.co/tenw4uBdF9 pic.twitter.com/TFhcWacsqh

— Evan Blass (@evleaks) 4 Ocak 2017