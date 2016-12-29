HTC’nin yeni telefonuna ait detaylar sızdı

HTC’nin orta segmente konumlandırılacağı söylenen yeni telefonu HTC One X10’a ait detaylar sızdı. Bluetooth sertifika onayından geçen telefon şu anda 2PYR1XX kod adıyla anılıyor.

Uygun bir fiyattan kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtilen telefonun 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemcisinden, Mali-T860 grafik işlemcisinden ve 3 GB RAM’den güç alacağı konuşuluyor. Optik görüntü sabitlemeli ve 4K video kaydedebilen 13 megapiksel arka kameranın kullanılacağı iddia edilen telefonda Full HD çözünürlüklü 5,5 inç ekran, 3.000 mAh kapasiteli pil ve yüksek ses kalitesi için HTC BoomSound hoparlörün de yer alacağı söyleniyor. 288 dolardan satışa sunulması beklenen telefon hakkındaki tüm resmi detayların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. HTC’nin önümüzdeki yıl One X10 haricinde Ocean Master, Ocean Note ve Ocean Smart kod adlı telefonlarını da tanıtma olasılığı kuvvetle muhtemel.