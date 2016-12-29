Huawei P9 ve P9 Plus’tan önemli başarı

Son yıllarda piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla pazarda önemli yer edinen Huawei, önemli bir başarıya imza attı. GSMArena’nın aktardığı habere göre bu yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Huawei P9 ve P9 Plus, 10 milyon adetlik satışa ulaştı.

Şık tasarımı ve Leica imzalı çift arka kamerasıyla büyük bir beğeni toplayan Huawei P9 ve P9 Plus’ın satış rakamının P10 ve P10 Plus öncesinde 12 milyona ulaşması bekleniyor. Bu arada unutmadan söyleyelim. Geçtiğimiz ekim ayında dünya genelinde 100 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini belirten Huawei, bu yıl dünya genelinde 140 milyon telefon sattı. Kısa bir süre önce satışa sunulan Mate 9 ve önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak P10 ile birlikte satış rakamlarının daha da artacağını söylemek mümkün.