Huawei ve Vodafone’un şehirleri akıllandıran projesi Türkiye’de

Huawei ve Vodafone Türkiye, dünyanın önemli başkentlerinin teknolojik altyapısını dönüştürmek amacıyla başlatılan “TechCity” (Teknoloji Şehri) projesinin ikinci aşaması için işbirliği anlaşması imzaladı. İstanbul’daki megakent sorunlarına çözümler üreten TechCity2.0 projesi; yenilikçi teknoloji ve hizmetler sunarak şehir hayatını kolaylaştırıyor ve iletişim deneyimini geliştiriyor.



TechCity2.0 projesi ile her iki şirket de sadece yeni teknolojileri sağlamak ve bunları ticari olarak devreye almak için işbirliği yapmayı sürdürmekle kalmayacak; aynı zamanda çeşitli teknoloji ve çözüm kümeleri sunarak ticari başarı ve sosyal değerlerin gelişmesini sağlayacak. Proje anlaşması, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölge Başkanı James Chen tarafından imzalandı. İstanbul, Mayıs 2016’da dünyanın önde gelen 14 Teknokent’inden (TechCity) biri seçilmişti. İstanbul’daki megakent sorunlarına çözümler üreten proje, geçtiğimiz yıl bazı ileri teknolojileri Türkiye’de başarıyla devreye soktu. Vodafone Türkiye sponsorluğundaki Beşiktaş stadyumunda TechCity projesi kapsamında 4×4 MIMO ve CRAN teknolojisi kullanıldı. Bu sayede stadyumu dolduran binlerce kişiye mükemmel bir kapasite ve hız sağlandı. Stadyumun mağazasında, Huawei Lampsite baz istasyonuyla dünyanın ilk ticari lisanslı ve lisanssız bantlarını (LAA 3CC) birleştiren (LAA CC) teknolojisi kullanılarak 400 Mbps hızlarına ulaşıldı. Kapsama alanı ve kapasiteyi artırmak için DRAN ve Easy Macro çözümleri kullanılarak, üniversite alanları, oteller, konser, sosyal etkinlik alanları ve çok kalabalık ulaşım yolları gibi yoğun alanlarda en iyi internet deneyimi sağlandı.

Vodafone Türkiye ve Huawei, GL frekans (spektrum) paylaşım çözümünün dünyadaki ilk denemesini Vodafone’un İstanbul’daki ticari ağlarında yakın zamanda gerçekleştirdi. Bu yenilikçi çözüm, hem LTE veri hızını hem de hücre kapasitesini artıran GSM ve LTE arasındaki frekans paylaşımını mümkün kılıyor. LTE, 5M ile karşılaştırıldığında, LTE tepe noktası oranı yaklaşık yüzde 80 artıyor. Bu da müşterilerin daha yüksek hızlara ulaşmasını ve daha iyi bir 4.5G deneyimi yaşamalarına imkan sağlıyor.