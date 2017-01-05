Hyundai’nin elektrik ekosisteminin en yeni üyesi: IONIQ Scooter [Video]

Şehir içi ulaşımda kullanıcıların önemli yardımcılarından olan taşıtlar da otomobiller gibi elektrik devriminden nasibini almaya devam ediyor. Furyanın son üyesiyse kendi ekosistemini oluşturma planları içinde olan Hyundai oldu.

Hibrit ve plug-in hibrit modellerinin ardından IONIQ ailesine tamamen elektrikli versiyonunu da dahil eden Hyundai, elektrikli araçlara geçiş sürecinde kendi ekosistemini oluşturmaya hazırlanıyor. IONIQ’i sadece bir modelden öteye götürme planları yapan marka yöneticileri bu alandaki ilk adımını da Las Vegas’ta devam etmekte olan CES 2017 kapsamında attı. Koreli üreticinin IONIQ ismi altındaki ilk ürünüyse elektrikli scooter modeli IONIQ Scooter.



IONIQ ekosisteminin ilk parçası olarak karşımıza çıkan Hyundai’nin elektrikli scooterı, kompakt yapısı sayesinde kolay katlanıyor ve tek elde taşınabiliyor. Hyundai IONIQ Scooter hafif yapısıyla birlikte tasarımıyla da kullanıcı dostu olarak nitelendirilirken marka yetkilileri modelle teknik detayları vermekten şimdilik kaçındı. Hyundai IONIQ’in, elektrikli versiyonunda şarj edilebilen scooter, ön ve arka kısmında ışıklandırmalar ve sürüş sırasında kullanıcıya yardımcı olan sensörlerle birlikte geliyor. Teknik detayların yanı sıra IONIQ Scooter’ın ne zaman satışa sunulacağı da henüz bilinmiyor.

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