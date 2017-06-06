iCloud’un 2 TB’lık depolama seçeneğinde büyük indirim

Apple bulut depolama servisi iCloud’da değişikliğe gitti. Dünya Geliştiriciler Konferansı kapsamında 2 TB’lık depolama seçeneğinde indirime giden Apple, aylık 59,99 TL ödenmesi gereken depolama kapasitesinin fiyatını 29,99 TL’ye düşürdü. 1 TB’lık depolama seçeneğini kaldıran Apple, bundan böyle 50 GB, 200 GB ve 2 TB depolama seçenekleri sunuyor.



Kullanıcılar bu depolama seçeneklerini sırasıyla 2,99 TL (50 GB) , 7,99 TL (200 GB) ve 29,99 TL (2 TB) ödeyerek sahip olabiliyor. Birçok kullanıcı Apple’ın ücretsiz iCloud depolama seçeneğini artıracağını düşünse de Apple, 5 GB’lık ücretsiz depolama seçeneğinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Google Drive’a rakip olarak geliştirilen bulut depolama servisi iCloud, yedeklenen tüm içeriklere iOS ve macOS’un yanı sıra Windows’lu cihazlar üzerinden erişmeye imkan tanıyor. iOS cihazınızda iCloud servisine üye olmayı planlıyorsanız cihazınızda Ayarlar-Genel-Saklama Alanı/iCloud Kullanımı sekmesi üzerinden dilediğiniz depolama seçeneğine üye olabilirsiniz.