Her geçen gün farklı bir süper kahramanın hikayesi sinema veya televizyona taşınırken, dört bir yanımız Marvel ve DC’nin kahramanları ile çevrilmiş durumda. Giderek günlük hayatımızın bir parçası haline gelen bu karakterleri normalde IKEA’dan satın alabiliyor olsak nasıl olurdu, hiç düşündünüz mü? Steve Downer düşünmüş ve ortaya oldukça keyifli bir çalışma çıkmış.



Aslına bakarsanız Steve Downer süper kahramanlara pek de uzak bir isim değil. Renklendirme sanatçısı olan Downer şimdiye kadar DC Comics, IDW Entertainment ve Archie Comics için çalışmış. Aynı zamanda animasyon videolar da hazırlayan sanatçı süper kahramanlara farklı bir bakış açısı sunuyor. “IKEA süper kahraman satsaydı nasıl olurdu?” fikrinden yola çıkan sanatçı ortaya üç farklı çizim koymuş. Bunlar Batman, Wonder Woman ve Spider-Man.

Eh, elbette İsveç tabanlı bir firma olan IKEA söz konusu olunca, onların ürünlerine verdiği enteresan isimleri es geçmek olmuyor. Bu çerçevede Batman’in ismi Battmön, Wonder Woman’ın adı Amazön ve Spider-Man ise Spirdmon oluyor. Çizimlerin yanında ise kahramanların karakterlerine özgü kullanım önerilerini görüyoruz. Örneğin Batman’in annesi ve babası olmadığı, geceleri çalıştığı, ihtiyacı olanların yardımına koştuğu bilgilerini görüyoruz. Steve Downer’ın haberimize konu olan çalışmalarını yukarıdaki galeride bulabilirsiniz.