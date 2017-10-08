İlginç Japon teknolojilerinde bugün: Evcil hayvanınızın yerine göz diken robot yastık [Video]

Uzun zamandır bu sayfalarda Japonya’dan kopup gelen ilginç teknolojik ürünlere yer vermemiştik. İşte o gün bu gün. Yukai Engineering firması aranan kanı getirdi. Okşadığınızda tepki veren “başsız” robot hayvan Qoobo evinizin yeni neşesi.

Qoobo oldukça ilginç bir ürün. Koltuğunuza koyduğunuzda uzaktan normal bir yastık gibi görünen bu tüylü robot aslında bir kedi ya da köpek. Ancak Qoobo’yu kuyruklu ve tüylü herhangi bir canlı zannetmeniz de mümkün zira Qoobo’nun ne bir başı var ne de patileri. Yuvarlak, şişkin, kuyruğu olan robot bir yastık anlayacağınız. Amacı ise terapi.

Yalnız hissettiğinizde gerçek bir tüylü dost edinmek yerine Qoobo’yu alıp salonunuza yerleştirebilirsiniz. Qoobo siz onu severken kuyruğuyla size tepkiler veriyor böylelikle bir iletişim hissi oluşturuyor. Kullanıcılar kendileri yalnız, mutsuz ya da üzgün hissettiğinde Qoobo’yu severek daha sakin ve huzurlu bir ruh haline bürünebiliyor. En azından amaç bu. Ancak yine de bu ürünün ne kadar garip göründüğü gerçeğini değiştirmiyor. Kuyruğu olan tüylü bir yastığın doğru terapi aracı olup olmadığına emin değiliz. İnsanların evcil hayvanlarıyla aralarında kurdukları bağın kesinlikle daha farklı olduğuna inanıyoruz. Qoobo’nun kedinizi kucağınıza aldığınızda verdiği sıcaklığı verebileceğini ise pek sanmıyoruz.

Yine de herhangi bir sebeple evinizde evcil, tüylü bir dost sahibi olamıyorsanız belki çözümü Qoobo’da bulabilirsiniz. İyi niyetlerle geliştirilen Qoobo, Husky grisi ve Fransız kahverengisi olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Tanıtım videosuna haberin devamından ulaşabilirsiniz.

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