İlk resmi görseli ortaya çıkan 2017 Mercedes GLA’da bizleri neler bekliyor?

Mercedes, Detroit Otomobil Fuarı kamsamında tanıtacağı başarılı kompakt crossover modeli GLA’ın ilk görselini paylaşırken modelle ilgili beklenen yenilikleri sizler için bir araya getirdik.



Audi’nin Q2 hamlesinin ardından iyice hareketlenen kompakt crossover liginde Mercedes’in yeni hamlesi merakla bekleniyor. Kullanıcılar tarafından ilgi gösterdiği modellerinden olan GLA üzerinde bir süredir makyaj ve geliştirme çalışmalarını yürüten Mercedes, yeni GLA’yı Detroit‘te düzenlenecek fuar kapsamında kullanıcıların karşısına çıkaracak. Almanya’da yürütülen test sürecin sırasında kameralara yakalanan yeni GLA’nın fuar öncesi ilk resmi görselini paylaşayan Mercedes, yeni modellerinde sunduğu teknoloji ve tasarıma GLA’da da yer verecek.



Test sırasında gizlenen gövde bölümlerinden de anlaşıldığı kadarıyla yeni GLA’da ön ve arka ışıklandırma takımıyla birlikte ön ve arka tamponda değişiklikler göreceğiz. Mercedes’in makyajlı A-Serisi ve CLA‘da yer verdiği LED teknolojisine sahip farların ve sis lambalarının yeni GLA’da yer aldığını paylaşılan ilk görselle net bir şekilde görebiliyoruz. Bununla birlikte ızgara konumlanan Mercedes logosu da daha minimalist formda karşımıza çıkıyor. Yeni GLA’nın içerisin de makyajdan nasibini alacak gibi gözüküyor. Son gelen haberler Mercedes’in, C-Serisi’nde yer verilen yeni direksiyon ve vites yapısının da 2017 GLA’da yer vereceği yönünde. Tasarımla birlikte yeni GLA’da sürücüye yardımcı elektronik sistem ve güvenlik ekipmanlarında da güncellemeler bekleniyor.