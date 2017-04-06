Instagram’ın gezgin çifti her bir fotoğraf başına 9 bin dolar alıyor

İmrenilesi hayatlarıyla Jack Morris ve Lauren Bullen çifti geçtiğimiz yılın sonunda Instagram postlarının tamamen kopyalanmasıyla gündeme gelmiş ancak sonrasında bu olayın reklam çalışması olabileceğine ilişkin haberler yapılmıştı. Çift bir kez daha gündemde ancak bu sefer kazandıkları parayla…

Jack Morris ve Lauren Bullen Instagram’ın en çok imrenilen çiftlerinden biri olabilir. Pek çok insanın hayalindeki hayatı yaşayan çift, geçtiğimiz yıl Fiji’de tanıştıklarından bu yana dünyayı geziyor ve gezdikleri her yeri nefes kesici karelerle Instagram’da paylaşıyor. Jack Morris 2,1 milyon Instagram takipçisiyle platformda yer alırken, Lauren Bullen‘da 1,3 milyonla onu takip ediyor. Sadece Instagram kullanıcılarının değil turizim firmalarının ve markaların da ilgisini çeken bu çiftin her bir gönderi için kazandığı para ise dudak uçuklatıyor.

Söylentilere bakılırsa Morris ve Bullen çiftine Instagram’da bir gönderi paylaştırmanın maliyeti 3 bin dolardan başlıyor. İşin inceliğine göre talep edilen ücret ise gönderi başına 9 bin doları bulabiliyor. Jack Morris DoYouTravel isimli internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir soru-cevap etkinliğinde bu işe adım atmak isteyenler için merak edilen soruları da cevapladı. Fotoğrafları kendi başlarına çeken çift, düzenlemeyi de kendi yapıyor. Morris’in cevaplarına buradan ulaşabilir, Instagram gezgini olmak istiyorsanız birkaç ipucu edinebilirsiniz.