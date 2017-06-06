iOS 11 sürüş güvenliğini artıran yeni bir özellikle geliyor

iOS 11’in geliştiricilere özel sürümünün yayınlanmasının ardından işletim sisteminin detayları gün ışığına çıkmaya başladı. iOS 11’de yer alan yeni bir özellik sürücülerin yola konsantre olmalarını sağlıyor. Sürücülerin dikkatinin dağılmasını engelleyen özellik “rahatsız etme modu” adını taşıyor.

Sürücülerin bu özelliği aktif etmesi durumunda özellik yol boyunca gelen bildirimleri kapatıyor. Sürüş boyunca ekranı karartan bu özellik sürücünün direksiyonun başında olduğunu Bluetooth bağlantısı veya Wi-Fi adaptörü sayesinde algılıyor. iMessage sürücülere gelen mesajlara otomatik olarak yanıt verebiliyor. Daha önceden tanımlanan mesajları karşı tarafa ileten bu özellik pek tabii belirlenen gelen kişilerden mesajları gösterebiliyor. Sürüş güvenliğini artıran bu özelliği sürücülerin istemesi durumunda kapatabileceğini de belirtelim. iOS 11 hakkındaki tüm detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.