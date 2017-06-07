iOS 11’de önemli bir özellik keşfedildi

Apple, iOS 11’in tanıtımında işletim sisteminin özelliklerinden bahsetse de iOS 11’in sunduğu tüm detayları paylaşmadı. iOS 11’in geliştiricilere özel sürümünün yayınlanmasının ardından işletim sisteminin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Reddit forumunda yer alan bir kullanıcı iOS 11 ile birlikte işletim sisteminin kayıpsız ses formatı olan FLAC dosyalara destek verdiğini belirtti. Şimdiye kadar sadece kendi kayıpsız ses formatı Apple Lossless Audio Codec (ALAC)’a destek veren Apple’ın bundan böyle FLAC formata da destek verebileceği ifade ediliyor. Reddit forumunda bir kullanıcının aktardığı bilgilere göre iOS 11, FLAC dosyalarını oynatabiliyor. Bir FLAC dosyasını iCloud Drive’a yüklediğini belirten kullanıcı, daha sonradan bu dosyayı bir dosya yöneticisi olarak işlev gören Dosyalar uygulamasından açtığını ve parçanın çalıştığını ifade etti. iTunes’ta henüz yer almayan bu desteğin iTunes’a gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. iOS 11 hakkındaki detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.