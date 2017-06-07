Telefonunda yer açmak isteyenleri sevindirecek iOS 11 özelliği

App Store birçok kaliteli uygulamaya ev sahipliği yapıyor ve her hafta yeni çıkan uygulamalarla mağaza zenginleşmeye devam ediyor. Hal böyle olunca bazen denemek için bile olsa yeni uygulamalar indiriyoruz ancak daha sonrasında bu uygulamayı silmeyi bile unutuyoruz. Telefonumuzun hafızası çok geniş bile olsa zaman içerisinde uygulamaların sayısının artması kullanımı zorlaştırıyor ve ana ekranda karışıklığa davetiye çıkarıyor. iOS 11 ile yeni gelen bir özellik sayesinde kullanılmayan uygulamalardan hiç uğraşmadan kurtulmak mümkün oluyor.



Söz konusu özelliği kullanabilmek için iOS 11 yüklü cihazda iTunes ve App Store ayarlarına girmek gerekiyor. Buradan kullanılmayan uygulamaları kaldırma seçeneği aktif hale getirilebiliyor. Bu ayar açıldıktan sonra kullanılmayan uygulamalar otomatik olarak kaldırılabiliyor. iOS 11 içerisindeki Siri yapay zeka sayesinde uygulamaların kullanım oranlarını ölçebiliyor. Böylece en az kullanılan veya hiç kullanılmayan uygulamalar doğru bir şekilde tespit edilebiliyor. Uygulama silindiğinde aslında uygulama içerisindeki veriler depolanmaya devam ediyor. Eğer istenirse bu uygulama sonradan App Store üzerinden tekrar yükleniyor ve kullanıma devam edilebiliyor. Tabii bunun yapılabilmesi için uygulamanın App Store’da yer almaya devam etmesi gerekiyor.

Standart olarak kapalı konumda gelen bu özellik, telefon hafızasını daha verimli bir şekilde kullanmak isteyenlerin tercihi olacağa benziyor.