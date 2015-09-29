iPhone 6s’in pil performansı tam not aldı

iPhone’ların genelde en çok eleştirilen kısmı pil performansı oluyor. Tasarımın güzel olması uğruna pil performansından ödün vermekten çekinmeyen Apple, iPhone 6s ile birlikte şeytanın bacağını kırmış gibi görünüyor.

Rakamlara baktığımızda 1,715 mAh kapasiteli pille gelen iPhone 6s’in, 1,810 mAh kapasiteli pille gelen iPhone 6’nın gerisinde kalmasına rağmen öncekiyle aynı pil performansını sergileyeceği söylenmişti. Fakat yapılan testlere göre yeni cihazların pil performansı beklenenden çok daha iyi. Buna göre 8 saat 15 dakika kullanım süresi sunan iPhone 6s, 5 saatin üzerinde kullanılabilen iPhone 6’yı büyük bir farkla geride bırakıyor. iPhone 6s Plus ise 9 saat 11 dakikalık pil performansıyla Samsung Galaxy Note5 ile denk bir kullanım süresi vaadederken iPhone 6 Plus’ı da rahatlıkla geçiyor. Tabii bu testler özel yazılımlarla yapıldığı için tam olarak günlük kullanımı yansıtmayabiliyor ancak yine de ortaya çıkan sonucun etkileyici olduğunu söylemek gerek.