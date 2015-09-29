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iPhone 6s’in pil performansı tam not aldı

iPhone’ların genelde en çok eleştirilen kısmı pil performansı oluyor. Tasarımın güzel olması uğruna pil performansından ödün vermekten çekinmeyen Apple, iPhone 6s ile birlikte şeytanın bacağını kırmış gibi görünüyor.

Rakamlara baktığımızda 1,715 mAh kapasiteli pille gelen iPhone 6s’in, 1,810 mAh kapasiteli pille gelen iPhone 6’nın gerisinde kalmasına rağmen öncekiyle aynı pil performansını sergileyeceği söylenmişti. Fakat yapılan testlere göre yeni cihazların pil performansı beklenenden çok daha iyi. Buna göre 8 saat 15 dakika kullanım süresi sunan iPhone 6s, 5 saatin üzerinde kullanılabilen iPhone 6’yı büyük bir farkla geride bırakıyor. iPhone 6s Plus ise 9 saat 11 dakikalık pil performansıyla Samsung Galaxy Note5 ile denk bir kullanım süresi vaadederken iPhone 6 Plus’ı da rahatlıkla geçiyor. Tabii bu testler özel yazılımlarla yapıldığı için tam olarak günlük kullanımı yansıtmayabiliyor ancak yine de ortaya çıkan sonucun etkileyici olduğunu söylemek gerek.

pil

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YORUMLAR
  • H. A.

    iOS 9’un verimliligi goz ardi edilemez bir gercek. Acaba testlerdeki iphone6 cihazlarinda da ios9 yuklu mu, yoksa fabrika cikis verilerine gore mi bu tablo olusturulmus? A9 chipsetinin tek basina fazladan 4 saatlik pil omru verecegini dusunmuyorum

  • Aradakalan

    Lansmanda aynı süre demelerinden kıllanmıştım. Yani Apple kullanım farklılığından ortaya çıkan avantajlardan lansmanda bahsetmiyor. iOS 9.0.1 ile ciddi batarya süresinde düzelmeden haberlerim olsa bile ben kimseye bahsetmem. Herkes bir değil adam ekran ışığı sonuna dayayıp oyun oynuyorsa oyundan oyuna bile fark eder kullanım süresi. En güzeli kullanıcı geri dönüşleri ile oluşan reklam…

  • c.a

    6 ayı geçkin süredir kullandığım iphone 6 nın şarj süresi beni rahatlıkla 2 gün götürüyor. sabahtan akşama internete bağlı ve aralıksız oyun oynanan telefonların şarjı yetmiyor diye serzenişte bulunanları anlayamıyorum.

  • KA

    Bence Iphone 6 da çok iyi gidiyor tüm gün hücresel ver ve 3G açık olmasına rağmen ve parlaklık ortalarda tüm gün yetiyor.

  • Murat Yucedal

    http://dukkanim.com/iPhone-6s-plus.html pil süresi tamamen kullanıma bağlı benim telefonum yok 2 gün gidiyor falan demeyim en baba 1.5 gün yada 1 gün

  • Bd

    Hocam telefonunuzu nasıl şarj ediyorsunuz yüzde kaç iken şarja takiyorsunuz

  • Berkant Kaya

    Bu testlere çok güvenmeyin 6s – 6s Plus’ı nasıl geçiyor pil performansında saçmalık resmen

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