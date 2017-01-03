iPhone 7 Plus’ın kırılan ekranını 6 dakikada değiştirmek mümkün [Video]

Yeni bir cep telefonu satın aldığımızda hepimiz bu cihazı düşürmemeyi ve ekranı kırmamayı umuyoruz. Buna rağmen sakarlıklar veya kazalar mutlaka yaşanıyor. Peki ekranı kırılan bir telefonun ekranı nasıl değiştiriliyor hiç merak ettiniz mi?



YouTube üzerinden paylaşılan videoyu JerryRigEverything hazırladı. Parçalanmış iPhone 7 Plus’ının ekranını nasıl değiştirdiğini kayıt altına alırken, birçok iPhone kullanıcısına da bu işlem hakkında fikir veriyor. Altı dakika süren videoda hem iPhone 7 Plus‘ın içini hem de işlemin nasıl gerçekleştirildiğini görüyoruz. Videonun sonunda “O kadar da zor değilmiş” desek de ekran değiştirebilmek için oldukça sabırlı ve özenli olmak gerekiyor.

Siz de iPhone 7 Plus’ın ekranını değiştirmeyi öğrenmek istiyor ya da işlemin nasıl gerçekleştirildiğini merak ediyorsanız bahsi geçen videoyu haberimizin girişinde bulabilirsiniz. Bu işlemi kendiniz yaptığınız takdirde cihazınızın garanti kapsamı dışında kalabileceğini de hatırlatmakta fayda var.