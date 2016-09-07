iPhone 7 ve iPhone 7 Plus hakkında her şey [Video]

Apple uzun zamandır merakla beklenen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı nihayet görücüye çıkardı. Teknoloji tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği iPhone 7, daha güçlü işlemci, IP67 sertifikasıyla suya dayanıklı gövde, daha iyi kamera performansı, dokunmatik home tuşu ve yeni eklenen iki farklı siyah renk seçeneğiyle geliyor.



TASARIM

Daha önce ortaya atılan iddialarda olduğu gibi iPhone 6 ve iPhone 6s’e benzeyen bir tasarım çizgisi sunan iPhone 7, ufak tasarım değişiklikleriyle selefinden ayrılıyor. iPhone 6s’te yer alan anten bantlarının telefonun üst ve alt kısmına taşındığı görülüyor. Bu tasarımla çok daha sade bir görünüme kavuşan iPhone 7’nin gövdesinde yine yekpare alüminyum malzeme kullanılıyor. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’la aynı şekilde yuvarlatılmış hatlara sahip iPhone 7’yi bir önceki modelden ayıran en önemli farklardan biri 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmış olması. 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmasıyla telefonda müzik deneyimi Lightning’li kulaklıklar veya 3.5 mm-Lightning adaptörler sayesinde gerçekleşiyor. Stereo hoparlörle iPhone 6s’ten daha yüksek ve daha kaliteli ses deneyimi vadeden iPhone 7, beş farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Uzay grisi renk seçeneğinin yerine koyu siyah ve jet black olarak adlandırılan parlak siyah renk seçeneğinin eklendiği iPhone 7’de altın, gümüş ve roze altın renk seçenekleri de bulunuyor.

İlk olarak Apple Watch’ta kullanılmaya başlanan Taptic Engine motoru da yeni iPhone modellerinde yer alıyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın home tuşunda herhangi bir yere bastırdığınızda hoş bir tıklama hissi veriyor.



KAMERALARIYLA FARK YARATIYOR

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın göze çarpan özelliklerinden biri de yenilenen kameraları. Bir önceki modellerde kullanılan sensöre kıyasla yüzde 60 daha hızlı ve yüzde 30 daha verimli sensörü bünyesinde barındıran iPhone 7, yüzde 50 daha parlak fotoğraflara çekebiliyor. Tamamen yenilenen 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın kameralarında F/1.8 diyafram kullanılıyor. Diyafram değerinin F/1.8 olması sayesinde düşük ışıkta daha aydınlık fotoğraflar çekmeye imkan tanıyan telefonlardan iPhone 7 Plus fotoğraflarda bokeh etkisi (arka planı bulanıklaştırma) yapılabilmeyi de mümkün kılıyor. iPhone 7 Plus bunu derinlik efekti özelliğiyle gerçekleştiriyor.Telefonlarda selfie çekimler için 7 megapiksel FaceTime HD kamera bulunuyor. iPhone 7 Plus’ın kamerasına bakıldığında 12 megapiksel çift kamera göze çarpıyor. Kameralardan ilkinde geniş açı lens diğer kamerada ise telefoto lens kullanılıyor. 2 kat optik yakınlaştırma yapabilen kamera 10 kat dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Tüm bunlarla birlikte iPhone 7 Plus’la birlikte iPhone 7’de de optik görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Bu özellik fotoğraf ve videolarda oluşabilecek titreşimi minimuma indiriyor.

EKRAN

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, şimdiye kadarki en canlı ve en renkli iPhone ekranlarıyla birlikte geliyor. Dijital sinema endüstrisiyle aynı renk düzenini kullanan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, bu geniş renk paleti sayesinde iPhone 6s’e kıyasla daha yüksek renk doygunluğu sağlıyor. Bir önceki modelden yüzde 25 daha parlak Retina HD ekrana sahip olan telefonlarda çok daha iyi görüntü kalitesi vadediyor. Daha fazla renk ve daha gerçekçi görüntüler sunan telefonlardan iPhone 7’de 1334 x 750 piksel çözünürlüklü 4,7 inç ekran, iPhone 7 Plus’ta ise Full HD çözünürlüklü 5,5 inç ekran yer alıyor. iPhone 7’deki 3D Touch özelliği kullanıcılar küçük dokunuşlarla yanıt veriyor. Telefonlardaki yeni Retina HD ekranı, 3D Touch özelliğini iOS’un tamamına entegre ediyor.

PERFORMANS

64 bit A10 Fusion işlemcisinden güç alan iPhone 7, şimdiye kadarki en güçlü iPhone olma özelliğini taşıyor. Masaüstü sınıfı mimarisine sahip olan A10 Fusion işlemcisi sayesinde iPhone 7, orjinal iPhone’dan yüzde 120 kat daha hızlı. A9 işlemcisinden yüzde 40 daha hızlı olan A10 işlemcisi grafik performansı açısından orjinal iPhone’dan yüzde 240 kat daha hızlı. A10 işlemcisiyle konsol sınıfı grafik performansı vadeden iPhone 7, iPhone 6s’ten 2 saat daha uzun pil ömrü sunuyor. Her iki telefonda LTE Advanced teknolojisiyle 450 Mbps’ye varan indirme hızına sahip.

9 Eylül’de Amerika’da ön siparişe açılan iPhone 7, 649 dolardan iPhone 7 Plus 769 dolardan başlayan fiyatla 16 Eylül’de kullanıcıların beğenisine sunulacak. 32 GB, 128 GB ve 256 GB hafızalı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın ilk satışa sunulacağı ülkeler arasında Türkiye’nin yer almadığını belirtelim.

iPhone 7-TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk

• Roze Altın, Altın, Gümüş, Siyah, Simsiyah

Kapasite

• 32 GB, 128 GB ve 256 GB

Boyut ve Ağırlık

• 138,3 x 67,1 x 7,1 mm

• 138 gram

Ekran

• Retina HD ekran

• 4.7 inç (diyagonal) LED arkadan

• aydınlatmalı ekran

• IPS teknolojisine sahip Multi-Touch ekran

• 326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük

• 1400:1 kontrast oranı (tipik)

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

• 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi

Çip

• 64 bit mimariye sahip A10 Fusion çip

• Tümleşik M10 yardımcı hareket işlemcisi

Kamera

• 12 megapiksel kamera

• ƒ/1.8 diyafram

• 5 kata kadar dijital yakınlaştırma

Video kaydı

• Saniyede 30 kare 4K video kaydı

• Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

• Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

• 2 kat optik yakınlaştırma; 6 kat dijital yakınlaştırma (yalnızca iPhone 7 Plus’ta)

• Dört LED’li True Tone Flash

FaceTime HD Kamera

• 7 megapiksel

• 1080p HD video kaydı

• Retina flash

• ƒ/2.2 diyafram

iPhone 7 Plus-TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk

• Roze Altın, Altın, Gümüş, Siyah, Simsiyah

Kapasite

• 32 GB, 128 GB ve 256 GB

Boyut ve Ağırlık

• 158,2 x 77,9 x 7,3 mm

• 188 gram

Ekran

• Retina HD ekran

• 5,5 inç (diyagonal) LED arkadan

• aydınlatmalı ekran

• IPS teknolojisine sahip Multi-Touch ekran

• 401 ppi yoğunlukta 1920 x 1080 piksel çözünürlük

• 1200:1 kontrast oranı (tipik)

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

• 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi

Çip

• 64 bit mimariye sahip A10 Fusion çip

• Tümleşik M10 yardımcı hareket işlemcisi

Kamera

• 12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera

• Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram

• Telefoto: ƒ/2.8 diyafram

• 2 kat optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma

Video kaydı

• Saniyede 30 kare 4K video kaydı

• Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

• Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

• 2 kat optik yakınlaştırma; 6 kat dijital yakınlaştırma (yalnızca iPhone 7 Plus’ta)

• Dört LED’li True Tone Flash

FaceTime HD Kamera

• 7 megapiksel

• 1080p HD video kaydı

• Retina flash

• ƒ/2.2 diyafram

VİDEO

