iPhone 8 ile Siri çok daha yetenekli hale geliyor

iPhone 4s ile birlikte ilk kez Siri karşımıza çıktığında o dönem için oldukça yenilikçi bir teknolojiydi ve yapabildikleriyle göz dolduruyordu.



Sanal asistanların günümüzdeki halini almasındaki en önemli etken olan Siri, kullanıcıların sorduğu sorulara hemen cevap verebiliyor, internette aramalar yapıyor ve telefonun ana işlevlerine telefona dokunmadan ulaşabilmeyi mümkün kılıyordu. Ne var ki eskiden beri çok köklü değişiklikler yaşamayan Siri, günümüzde Google Asistan, Amazon Echo ve Cortana gibi sanal asistanların gerisinde kalmaya başladı. Görünüşe bakılırsa Apple, yeni nesil iPhone ile birlikte Siri’yi yeniden yükselişe geçirmeye kararlı.

2016’nın ağustos ayında yapay zeka girişimi Turi’yi bünyesine katan Apple’ın Siri’de önemli geliştirmeler yapacağı söyleniyor. Yapılacak geliştirmelerin ne olacağı tam olarak bilinmese de ses algılama ve sorulara cevap verme konusunda iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. Ayrıca halen yeterince insansı bir konuşması olmayan Siri’nin yeni geliştirmelerle birlikte daha doğal ve akıcı bir konuşma diline kavuşacağı düşünülüyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda Apple’ın Alexa gibi bir cihazla evlerin salonlarını fethetmek istediği ileri sürülmüştü. Belki de Siri’nin geliştirilmesi bunun için bir önayak olarak düşünülebilir. Tüm bu söylenenler şimdilik iddia olmaktan öteye gidemiyor ve Siri’de geliştirmeler yapılacak mı ve yapılacaksa da nelerde geliştirmeler yaşanacağı önümüzdeki dönemlerde netleşecek.