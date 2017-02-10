iPhone 8’deki tamamen kablosuz şarj teknolojisiyle ilgili yeni detaylar

Bu yıl satışa sunulacak iPhone 8’te kablosuz şarj teknolojisinin yer alacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz yıldan beri yapılan dedikodularda telefonda tamamen kablosuz şarj teknolojisinin kullanılacağı belirtiliyor.

Bilindiği üzere şu anki kablosuz şarj teknolojisinde mobil cihazların edilmesi kablosuz şarj dock’ları sayesinde gerçekleşiyor. Bu işlem için kullanıcıların mobil cihazlarını şarj dock’larına yerleştirmesi gerekiyor. Apple’ın üzerinde çalıştığı belirtilen yeni kablosuz şarj teknolojisinde ise arada mesafe varken bile telefonun şarj edilebileceği belirtiliyor.

Duvar prizine ihtiyaç duymadan şarj edileceği belirtilen cihazların bunu odaya konacak ekstra bir cihaz yardımıyla gerçekleştireceği ifade ediliyor. Apple’la yaptığı güvenilir tahminlerle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 8 ile ilgili yeni tahminlerde bulundu. Daha önce yapılan iddialarda iPhone 8’deki kablosuz şarj teknolojisinin premium olarak tabir edebileceğimiz bir modelde yer alacağı belirtilmişti. Kuo’nun yeni iddiasına göre kablosuz şarj teknolojisi bu yılki tüm iPhone 8 modellerinde yer alacak. Üç farklı ekran boyutunda da bu teknolojinin kullanılacağını belirten Kuo, kablosuz şarj teknolojisinin sıcaklığı arttırdığını ve Apple’ın bu sebeple iPhone 8’de cam malzemesini ve ilave grafit levha laminasyonu bulunan yeni bir 3D Touch modülü kullanacağını belirtti. Kuo bununla birlikte bu modülün Apple’a her bir telefon için ekstradan 5 dolarlık bir maliyet çıkaracağını da söyledi. Yeni bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkması beklenen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonla ilgili yeni detaylar geldiğinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.