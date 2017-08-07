iPhone 8’in merakla beklenen özelliği iptal edilmiş olabilir

Apple’ın bir süredir iPhone 8‘de ekran altına Touch ID yerleştireceği konuşuluyordu. Telefonun tanıtımına bir ay kala kulisler Apple’ın bundan vazgeçtiğini söylüyor.

Apple Insider‘ın haberine göre, Apple yeni amiral gemisi cihazında parmak izi sensörünü ekran altına saklama planlarından vazgeçti. Apple’un bu kararından ne zaman caydığı tam olarak bilinmiyor ancak çerçevesiz tasarımla geleceği düşünülen iPhone 8 için en heyecan verici beklentilerden biri ekran altı parmak izi sensörüydü. Bu sayede Apple, bütünleşik tasarımı bozmadan OLED panelin altına Touch ID’yi yerleştirip tasarımı bölen, görünür bir parmak izi sensöründen kurtulmuş olacaktı. Ancak görünen o ki işler planlandığı gibi gitmiyor.

Söz konusu teknolojiye dair ilk çatlakları daha önce de işitmiştik. Apple, OLED panelin altına Touch ID’yi gizlemek için üç farklı potansiyel çözüm oluşturmuştu. Bunlardan biri parmak izi sensörünün yer aldığı alanda camı inceltmek, diğeri çok küçük bir gözenek ve ona uyumlu küçük bir sensör kullanmak, sonuncusu ise ince film sensörlerden faydalanmak. Ancak son sızıntılarda gördük ki Apple sadece Touch ID üzerinde çalışmıyor. HomePod’un yazılımında gizli halde bulunan “FaceDetect” (yüz tanıma) yazılımı “Pearl ID” kod adıyla sisteme girilmişti. Apple Pay’in ödeme yöntemlerinden biri olarak gösteriliyordu. Haliyle bu da yeni nesil iPhone’da yüz tanıma sistemini içeren bir güvenlik önlemi olacağını işaret etti. Ancak HomePod’un kodlarını alt üst eden geliştirici Steven Troughton Smith ne yazık ki ekran altı Touch ID’ye yönelik herhangi bir ipucu bulamadı. Bu sebeple Apple’ın ekran altı parmak izi sensörü yerine biyometrik güvenlik yöntemlerine kaydığı kesin gözüyle bakılıyor.

Apple’ın söz konusu ekran altı Touch ID erteleme dedikoduları ise rakiplere rahat bir nefes aldırmış gibi. Zira Samsung, ekran altı parmak izi sensörü teknolojisini Galaxy Note 9‘a kadar ertelemiş durumda.